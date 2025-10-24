Rischio chimico Allarme nei supermercati italiani scatta il ritiro per il popolarissimo prodotto | l’annuncio

Un maxi richiamo di confezioni di miele Ambrosoli è stato annunciato dal Ministero della Salute per un possibile rischio chimico. Nove diversi avvisi, datati 23 ottobre 2025 e pubblicati oggi sul portale ministeriale, riguardano la presenza di un residuo antimicrobico all’interno di alcuni prodotti. Il richiamo è stato disposto in autotutela dalla stessa azienda produttrice, la G.B. Ambrosoli S.p.A., come misura precauzionale per tutelare i consumatori. L’azienda, conosciuta per la lunga tradizione nella produzione di miele, ha sede a Uggiate con Ronago, in provincia di Como, dove avvengono produzione e confezionamento dei lotti interessati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

