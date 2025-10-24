Risate mostruose al Teatro Gioiello | in scena La Famiglia Transylvania

Una famiglia di mostri pasticcioni, un buffo aristocratico inglese e un messaggio contro il razzismo. Questi sono gli ingredienti esplosivi de “La famiglia Transylvania”, la nuova, esilarante commedia di “Un Teatro da Favola” che andrà in scena al Teatro Gioiello domenica 2 novembre. Scritto e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

