Riprendono le attività dei Centri Socio-Educativi di Montevarchi dedicati ai ragazzi dai 6 ai 14 anni

Arezzo, 24ottobre 2025 –  Da lunedì 27 ottobre riaprono i Centri socio-educativi “Il Cerchio” in via Leonardo da Vinci a Montevarchi, presso l’IC Magiotti, e “Il Piccolo Principe” a Levane, in via Milano, presso l’I.C. Mochi. Le attività, rivolte a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, si svolgeranno dal lunedì al venerdì, in due fasce orarie: 14.30–16.30 e 16.30–18.30. Dal 27 al 31 ottobre sarà inoltre possibile partecipare all’open week con ingresso gratuito, per conoscere da vicino l’offerta dei due centri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

