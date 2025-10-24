riportiamo a casa il cofanetto in avorio

Una volta che la nuova sede del museo archeologico dei Piceni sarà ultimata, il famoso cofanetto in avorio potrebbe tornare a Belmonte Piceno. Una bella notizia per la piccola comunità di Belmonte Piceno, che ha vissuto la gioia del ritrovamento, quando in un terreno poco distante dal centro abitato nel 2018 l’archeologo Joachim Weidig dell’Università di Friburgo, a seguito di alcuni scavi riporto alla luce alcuni reperti fra cui un misterioso cofanetto di avorio che negli ultimi anni è stato esposto in diverse mostre. Questo rientro però è legato al recupero dell’ex scuola elementare del paese danneggiata dal sisma del 2016. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

