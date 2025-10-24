Rinnovo CCNL lavoratori della Primaziale in stato di agitazione | Aumenti bloccati proposta economica insufficiente
Proclamato da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl lo stato di agitazione dei lavoratori delle Fabbricerie. Una decisione che coinvolge anche gli addetti dell'Opera della Primaziale Pisana, “dopo l’ennesimo tavolo di trattativa per il rinnovo del CCNL Fabbricerie 2024-2026 durante il quale è stata discussa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
