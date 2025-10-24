Rinnovo CCNL lavoratori della Primaziale in stato di agitazione | Aumenti bloccati proposta economica insufficiente

Pisatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proclamato da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl lo stato di agitazione dei lavoratori delle Fabbricerie. Una decisione che coinvolge anche gli addetti dell'Opera della Primaziale Pisana, “dopo l’ennesimo tavolo di trattativa per il rinnovo del CCNL Fabbricerie 2024-2026 durante il quale è stata discussa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

rinnovo ccnl lavoratori primazialeCCNL Metalmeccanici: spiragli di convergenza dopo gli ultimi incontri - Trattativa sul rinnovo del CCNL Metalmeccanico: affrontati i capitoli normativi, restano distanze su più dossier, nuovo round fissato per 30 e 31 ottobre. Si legge su msn.com

rinnovo ccnl lavoratori primazialeCCNL tessili, abbigliamento, calzature - PMI: le novità dell'ipotesi di accordo - Per il settore tessile, abbigliamento e calzature della piccola e media industria. ipsoa.it scrive

Rinnovo CCNL Cooperative Metalmeccaniche: aumenti salariali e più welfare - Rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori delle Cooperative Metalmeccaniche prevedendo incrementi salariali, nuove misure di welfare e diritti dei lavoratori. Segnala pmi.it

Cerca Video su questo argomento: Rinnovo Ccnl Lavoratori Primaziale