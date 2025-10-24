‘I don’t want a perfect life. I want a happy life. Per te Gio, dalla tua 3F’. Un gesto d’amicizia e di affetto, verso l’indimenticata e indimenticabile amica e compagna di classe e di pallavolo, Giorgia Badiali, morta a soli 13 anni il 27 gennaio 2016. Giorgia frequentava la classe terza alla scuola media Montecuccoli di Pavullo, quando, durante una lezione, ha avuto un malore che non le ha lasciato scampo. Dopo la sua improvvisa morte, i compagni di scuola le hanno dedicato un murales: nei giorni scorsi, i suoi ex compagni, insieme alle amiche della pallavolo e alla sua mamma Giorgia, hanno ridato colore al ‘suo’ murales. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rinnovato il murales per Giorgia