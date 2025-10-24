Rifiuti dispersione idrica e troppe auto | Catania in fondo alla classifica dell' ecosistema urbano

C'è più di un dato positivo per Catania nella nuova edizione del rapporto “Ecosistema urbano” di Legambiente. Il report che misura le performance ambientali dei capoluoghi di provincia italiani, non colloca più la provincia etnea in ultima posizione. La risalita non è eclatante: si passa dal. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

#Ecosistemaurbano, #Salerno avanza di una sola posizione. Bene i rifiuti male la dispersione idrica https://radioalfa.fm/ecosistema-urbano-salerno-avanza-di-una-sola-posizione-bene-i-rifiuti-male-la-dispersione-idrica/… via @radioalfa @LegambienteCamp - X Vai su X

E se invece provassimo a immaginare un mondo dove non siamo sommersi dai nostri rifiuti? #rigeneration #elettrodomestici #sostenibilità #pianeta #rifiuti - facebook.com Vai su Facebook

Rifiuti, dispersione idrica e troppe auto: Catania in fondo alla classifica dell'ecosistema urbano - Il report annuale di Legambiente pone la provincia etnea nelle ultime posizioni ma con qualche passo in risalita rispetto all'edizione precedente. Secondo cataniatoday.it

Ecosistema urbano 2025, Pescara è 71esima: sostenibilità lontana, tanta dispersione idrica e troppe automobili - È certamente il dato che impressiona di più dato che Pescara è 88esima tra i 106 comuni su cui fa leva l'indagine Legambiente pubblicata dal Sole24Ore. Segnala ilpescara.it

Ecosistema urbano, Belluno sale di posizione: è 15esima. Ma è tra i peggiori comuni per dispersione nella rete idrica - Questa è una delle peggiori piaghe del capoluogo evidenziata dall’ultimo rapporto “Ecosistema urbano” di Legambiente. Scrive ilgazzettino.it