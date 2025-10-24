“Nascondetevi infami, sappiamo chi siete”. Lo striscione minatorio è apparso su uno dei cancelli di accesso al PalaSojourner, il palazzetto dello sport di Rieti, dove domenica scorsa si è disputata la partita di basket contro il Pistoia Basket. Poco dopo, allo svincolo della superstrada per Terni, un gruppo di ultras della ‘Curva Terminillo’ ha assaltato il bus dei tifosi rivali prendendolo a sassate. Uno dei sassi ha ucciso il secondo autista, Raffaele Marianella. La scritta è stata aerografata utilizzando i caratteri normalmente usati dai gruppi di neofascisti di estrema destra. Lo striscione, una minaccia per intimorire i testimoni dell’agguato al bus, è stato sequestrato dalla Digos della questura di Rieti, che ha perquisito la sede del gruppo ultras ‘Curva Terminillo’ in via del Terminillo a Rieti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rieti, minacce ai testimoni dell’agguato ultras al bus: “Nascondetevi infami, sappiamo chi siete”