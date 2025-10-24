Rieti lo striscione choc contro gli infami Indagini su un quarto ultras
Le indagini sulla morte di Raffaele Marianella, il secondo autista del pullman del Pistoia Basket ucciso da una pietra, si concentrano ora su un quarto ultras della 'Curva Terminillo'. Gli investigatori della Digos della Questura di Rieti stanno vagliando la posizione di un 51enne, identificato come S.M., che avrebbe avuto un ruolo di supporto nell'assalto di domenica sera allo svincolo della superstrada Rieti-Terni. Il 51enne sarebbe legato ad un gruppo di estrema destra del reatino. Tra le persone attenzionate anche un ex appartenente agli 'Irriducibili della Lazio' della curva nord. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe accompagnato in auto alcuni tifosi reatini che hanno poi preso parte all'assalto del bus dove viaggiavano sostenitori toscani. 🔗 Leggi su Iltempo.it
