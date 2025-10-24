Rieti le testimonianze che inchiodano gli ultrà | Avevano i sassi in tutte e due le mani

Repubblica.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un carabiniere da casa sua, dopo il raid, ha sentito: “Ragà se stasera ci beccano, ci portano dentro”. L’autopsia sulla vittima conferma che Raffaele Marianella è morto per la lacerazione dell’aorta dovuta a un trauma maxillo-facciale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

rieti le testimonianze che inchiodano gli ultr224 avevano i sassi in tutte e due le mani

© Repubblica.it - Rieti, le testimonianze che inchiodano gli ultrà: “Avevano i sassi in tutte e due le mani”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Rieti Testimonianze Inchiodano Ultr224