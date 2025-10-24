Rieti le testimonianze che inchiodano gli ultrà | Avevano i sassi in tutte e due le mani
Un carabiniere da casa sua, dopo il raid, ha sentito: “Ragà se stasera ci beccano, ci portano dentro”. L’autopsia sulla vittima conferma che Raffaele Marianella è morto per la lacerazione dell’aorta dovuta a un trauma maxillo-facciale. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Poggio Nativo protagonista della mostra “Acque Nascoste. Grotte e riti della Sabina preistorica” - Rinvio apertura della Mostra - A seguito dei gravi fatti verificatisi a Rieti la scorsa domenica, d’intesa con tutti gli enti coinvolti, si è ritenuto opportuno rinviare l’ina - facebook.com Vai su Facebook