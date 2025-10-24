Rientrato in Italia il prof universitario detenuto in Albania | Finito un incubo
Concessa la liberazione su cauzione a Michele D'Angelo, coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Valona e in carcere per 75 giorni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dopo 75 giorni di detenzione in Albania, è rientrato in Italia nella notte Michele D'Angelo, docente di Biologia dell'Università dell'Aquila - facebook.com Vai su Facebook
Rientrato in Italia il prof universitario detenuto in Albania: "Finito un incubo" - Concessa la liberazione su cauzione a Michele D'Angelo, il prof universitario coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Valona. tgcom24.mediaset.it scrive
Rientrato in Italia Michele d’Angelo, il prof detenuto per oltre due mesi in Albania: “Finito un incubo” - È rientrato in Italia Michele D'Angelo, docente di Biologia dell'Università dell'Aquila arrestato in Albania lo scorso 8 agosto, dopo essere rimasto ... Come scrive fanpage.it
Il prof. Michele D’Angelo dell’Università dell’Aquila è rientrato in Italia - Fine dell’incubo per Michele D’Angelo, docente dell’Università dell’Aquila che è rientrato rientrando in Italia dopo la detenzione in Albania. terremarsicane.it scrive