Tgcom24.mediaset.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Concessa la liberazione su cauzione a Michele D'Angelo, coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Valona e in carcere per 75 giorni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Rientrato in Italia il prof universitario detenuto in Albania: "Finito un incubo"

