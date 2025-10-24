Riccardo Salvadori è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria

Firenze, 24 ottobre 2025 - Riccardo Salvadori è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Centro e Costa. L ’imprenditore fiorentino, 37 anni, è stato eletto all’unanimità dall’assemblea che riunisce i giovani industriali di Firenze, Livorno e Massa Carrara. Succede ad Andrea Mortini e guiderà il gruppo per i prossimi due anni. Imprenditore di prima generazione, Salvadori ha costruito la sua azienda partendo dal mestiere. "Sono entrato come apprendista, dal 2007 al 2010, e mi sono reso conto che era un mondo vecchio, dove servivano innovazione, qualità e visione», racconta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

