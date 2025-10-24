ricambi byd un hub a fagnano olona accelera le consegne

BYD mette radici nel post-vendita italiano con un investimento che parla di concretezza: un hub ricambi a Fagnano Olona affianca il polo di Settimo Torinese, promettendo tempi certi e continuità per officine e clienti. Un tassello operativo che consolida la presenza del marchio nel Paese e alza l’asticella del servizio, con un’organizzazione pensata per ridurre . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

