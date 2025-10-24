ribaltone al calasanzio esce biondo entra taramelli

Ribaltone in casa Calasanzio dove l’ultimo ko di Marcialla (3-1 firmato da Casamonti, Scali e Costantini con rete della bandiera empolese di Barbieri) è costato l’esonero a mister Biondo. Al suo posto Fulvio Taramelli (nella foto), che sarà quindi in panchina oggi alle 21 a Pagnana contro l’Afrorenze. Nello stesso girone A di Firenze, domani alle 15 l’Avane riceve l’imbattuto Atletico Esperia. Domenica, invece, il Marcialla sarà di scena alle 14.30 a Casellina col Malmantile, mentre alla stessa ora il Serravalle ospiterà a Cortenuova la Sestoese. Il team di Curcio e Mauri è reduce dal primo punto stagionale, il 3-3 di Ponzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

