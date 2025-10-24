Riattivate e riqualificate le sette Casette dell’acqua risparmio per la collettività di 175 mila euro
Sono tornate in funzione da giovedì, 23 ottobre, le Casette dell’acqua di Riccione, completamente riqualificate e dotate di impianti di ultima generazione. I cittadini possono ora usufruire di acqua refrigerata, liscia, gassata o leggermente gassata, di ottima qualità, contribuendo al tempo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
