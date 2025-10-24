Riaprono sabato pomeriggio i lungargini di Voltabarozzo

Padovaoggi.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quasi due anni dalla chiusura, nella giornata di sabato dal pomeriggio, riaprono al traffico delle auto il lungargine Terranegra e il Lungargine Sabbionari, in corrispondenza del nuovo ponte di Voltabarozzo.Le due strade erano state interdette alla circolazione per permettere prima la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

