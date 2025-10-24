Riapre l’Anfiteatro romano dopo il restauro Un potente motore per il turismo culturale

LECCE – Un complesso intervento di restauro finalmente giunto a compimento. E una delle più preziose testimonianze dell’antica Lupiae, viene oggi riconsegnata alla città e da qui si schiude il nuovo futuro dell’Anfiteatro romano di Lecce. Le opere eseguite sono state sono finalizzate ad. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Domani sera dalle ore 19:00 presso l'anfiteatro comunale, la Festa della Birra organizzata dal Comitato SS Crocifisso leva 98. Una serata di buona compagnia, musica e ottima birra da non perdere! - facebook.com Vai su Facebook

Lecce, nuova vita per l'Anfiteatro romano: riapre uno dei simboli della città - Una delle più preziose testimonianze della Lecce romana è stata riconsegnata oggi alla città, dopo un lungo e complesso intervento di restauro finalizzato ad assicurare una migliore conservazione dell ... Secondo pianetalecce.it

Anfiteatro 2.0, nuova vita dopo il restyling - A lungo chiuso e inaccessibile sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle 10 alle 17 e d'est ... Lo riporta rainews.it

Riapre in maniera stabile l’Anfiteatro Romano di Lecce - Restauro complesso, messa in sicurezza, accessibilità e nuova luce per la preziosa testimonianza della Lecce romana. Secondo leccesette.it