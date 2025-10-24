Riapre la stazione ecologica di Magreta dopo i lavori di riqualificazione

Sono terminati i lavori di riqualificazione della stazione ecologica Crisalide di via Mazzacavallo a Magreta di Formigine, che riaprirà a pieno regime lunedì 27 ottobre. Si è infatti conclusa, a cura del Gruppo Hera e in accordo con l’amministrazione comunale, la ristrutturazione del centro di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

