Riapre il ristorante Casa Artusi | Qui i piatti di Pellegrino e molto altro

Forlì, 24 ottobre 2025 – S’è alzato il sipario sulla nuova gestione del ristorante Casa Artusi a Forlimpopoli. Dopo una breve anteprima a giugno nella corte interna, durante la Festa Artusiana, da oggi le sale del ristorante sono di nuovo aperte a tutti gli amanti della buona cucina. Ad accogliere i clienti ci sono un nuovo staff e nuovi osti, quelli del Gruppo Social Food Experience che per i prossimi 12 anni gestiranno il locale. Quattro i soci fondatori del gruppo, che si è formato nelle aule dell’alberghiero di Cervia e sviluppato con idee creative e dedizione al lavoro. Il Social Food Experience nasce nel 2019 da un’idea di Cristofaro Basile, oggi affiancato dalla sorella Roberta e dai soci Davide Reoletti e Lorenzo Zanarini, tutti cesenati, con l’obiettivo di unire la ristorazione alla valorizzazione del capitale umano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riapre il ristorante Casa Artusi: “Qui i piatti di Pellegrino e molto altro”

