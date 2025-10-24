Riapre il primo piano del centro commerciale di Tortaia Vi svelo il progetto

Arezzonotizie.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palloncini gialli, musica, tappeto rosso e folla alle casse. Il giorno della riapertura della ex Pam di Tortaia, oggi In's Mercato, è avvenuto all'insegna dell'entusiasmo. Una festa di quartiere che ha celebrato il ritorno in attività di uno dei suoi presidi commerciali di più vecchio corso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Roma, disagio al centro disabili di via Emo. «La struttura non è adeguata, il primo piano non è accessibile» - Nel quartiere Prati di Roma, in via Angelo Emo, una struttura è stata destinata ad un centro disabili, tuttavia ci sarebbero delle problematiche di spazio e di accesso. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Riapre Primo Piano Centro