Riapre il primo padiglione del Sacco totalmente ristrutturato col Pnrr Ospiterà i pazienti psichiatrici

Milanotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riaperto dopo la totale ristrutturazione il padiglione 60 dell'ospedale Sacco di Milano. La struttura, adeguata dal punto di vista sismico e antincendio, è ora destinata ai servizi di psichiatria riabilitativa e rappresenta il primo intervento completato nel piano di riqualificazione dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Al Sacco primo intervento di chirurgia robotica - È stata eseguito ieri, presso l'ospedale Sacco, il primo intervento utilizzando il sistema Robotico Da Vinci Xi, di recente installazione. Scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Riapre Primo Padiglione Sacco