Riapre il percorso ciclo-pedonale | intervento da 60mila euro

Monzatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passi avanti per il ripristino dell’alzaia del Naviglio di Paderno a Cornate d'Adda. Il tratto interessato dalla frana avvenuta nel maggio 2024 infatti ha visto concludersi la prima fase dei lavori che consentiranno la riapertura del transito ciclo-pedonale sul percorso dell’Adda.I lavori. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

