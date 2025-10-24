riaperto al transito il ponte sul torrente lava a offida

Si sono conclusi i lavori per la sistemazione del ponte sul torrente Lava, nel territorio di Offida. Si tratta del ponte in mattoni, sulla vecchia strada di Offida, che si trova proprio sotto la splendida chiesa di Santa Maria della Rocca, che da ieri è stato riaperto al traffico. E’ stato il sindaco di Offida Luigi Massa ad annunciare la riapertura: "Si sono conclusi gli iter procedurali dei lavori di consolidamento e di ripristino funzionali curati dall’Anas. E’ stata realizzata la segnaletica orizzontale e verticale e alcune sistemazioni delle aree limitrofe. Viene pertanto riaperto al transito il ponte sul torrente Lava. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

