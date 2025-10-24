Rianimazione neonatale il Policlinico Foggia punta all' eccellenza clinica | Qui posto più sicuro per nascere

Foggiatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri e oggi, 23 e 24 ottobre, l’Aula di Anatomia Patologica del Policlinico di Foggia ha ospitato il ‘Corso Teorico – Pratico di Rianimazione Neonatale per Esecutori’. Questo evento formativo è stato organizzato per migliorare le competenze pratiche e rafforzare la capacità di operare in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

