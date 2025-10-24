Ri di Annamaria Consoli
La galleria Triphé, sabato 8 novembre 2025, inaugura “RI”, la mostra personale di Annamaria Consoli a cura di Federica Fabrizi.C’è una luce che attraversa il tempo, e una materia che sa ricordare.Nella mostra “RI”, l’artista Annamaria Consoli porta in scena un percorso di metamorfosi e poesia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
