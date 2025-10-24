Rettore Tor Vergata | Orgogliosi di accogliere studenti da zona guerra
Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “Siamo orgogliosi di questa iniziativa che ci consente di poter accogliere degli studenti che provengono da una zona difficile, un territorio di guerra. Noi possiamo fornire un grande servizio a queste persone: formarli in un ambiente sereno, ospitale, che ci consentirà di dare loro un grande contributo''. Lo ha dichiarato il rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, accogliendo i primi due studenti palestinesi che studieranno nell'ateneo di Tor Vergata arrivati in Italia per il programma di borse di studio messe a disposizione dall'Ateneo per il progetto IUPALS - Italian Universities for Palestinian Students, coordinato da Crui e condiviso con il Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Iltempo.it
