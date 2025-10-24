Restyling e nuovo laboratorio di pasticceria il locale arriva a ben 10 vetrine su corso della Repubblica

Forlitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha 10 vetrine su Corso della Repubblica, quasi 300 posti a sedere e ora anche un laboratorio di pasticceria che sforna mignon, monoporzioni e torte di qualità. L'obiettivo è quello posizionarsi nel top delle pasticcerie di Forlì. Stiamo parlando di Ca' Leoni, bar, ristorante, focacceria, locale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

restyling nuovo laboratorio pasticceriaNon chiamatela pasticceria: il laboratorio di Cannavacciuolo è una macchina da guerra (dolce) - Altro che semplice pasticceria: a Suno Cannavacciuolo ha creato un laboratorio che funziona come una macchina da guerra dolce. Segnala italiaatavola.net

restyling nuovo laboratorio pasticceriaDal laboratorio alla vetrina: come il cioccolato ispira nuove creazioni - Novità creative e un hub digitale con corsi e strumenti online confermano ICAM come partner strategic ... Secondo italiaatavola.net

Nel laboratorio di pasticceria di Cannavacciuolo, tra prodotti vegani e il nuovo pandoro - Il pastry chef Kabir Godi: «Sono stato il primo a chiedere due giorni di riposo per i miei dipendenti». Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Restyling Nuovo Laboratorio Pasticceria