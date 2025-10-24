Restituiamo tempo al gusto

Ottobre scivola nella quotidianità con aria più fresca e colori che scaldano lo sguardo. Mentre le giornate si accorciano, sugli scaffali esplodono richiami di festività future: panettoni accanto ai dolci d’autunno, torroni tra le zucche. Un’irrequietezza moderna comprime le stagioni, cancellando la pazienza che un tempo regolava riti e sapori. L’anticipo che smarrisce il tempo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

