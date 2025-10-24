Restituiamo tempo al gusto
Ottobre scivola nella quotidianità con aria più fresca e colori che scaldano lo sguardo. Mentre le giornate si accorciano, sugli scaffali esplodono richiami di festività future: panettoni accanto ai dolci d’autunno, torroni tra le zucche. Un’irrequietezza moderna comprime le stagioni, cancellando la pazienza che un tempo regolava riti e sapori. L’anticipo che smarrisce il tempo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Argomenti simili trattati di recente
"Il tempo rimasto" ci ha regalato uno sguardo profondo sulla vecchiaia, sul valore della memoria e delle storie non dette. È lo stesso sguardo che ogni giorno guida il lavoro nei nostri centri In Gaja: spazi in cui il tempo si trasforma in ascolto, relazione e cura. Il - facebook.com Vai su Facebook