Resta schiacciato da un bancale grave un operaio

Ilrestodelcarlino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pesaro, 24 ottobre 2025 – Grave incidente sul lavoro nel comune di  Petriano, nella zona industriale della frazione del Gallo. Un operaio sulla cinquantina è rimasto ferito in modo serio riportando  lesioni e fratture multiple agli arti inferiori. L’allarme è scattato intorno alle 14.30, quando il personale presente nello stabilimento ha richiesto l’intervento dei soccorsi dopo l’improvviso incidente. Ancora da chiarire la dinamica, ma secondo le prime informazioni l’uomo potrebbe essere rimasto  schiacciato da un bancale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 di Urbino, coadiuvati dall’elisoccorso e dai  Vigili del fuoco  di Urbino, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area per consentire le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

resta schiacciato da un bancale grave un operaio

© Ilrestodelcarlino.it - Resta schiacciato da un bancale, grave un operaio

Argomenti simili trattati di recente

Braccio schiacciato in un macchinario, grave 41enne - Intorno alle 11,40 un operaio di 41 anni è rimasto ferito a un braccio restando incastrato negli ingranaggi di un macchinario. bergamonews.it scrive

L’operaio resta grave. La denuncia della Fiom: "Sicurezza trascurata" - È sempre ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Gerardo di Monza l’operaio marocchino di 34 anni rimasto vittima lunedì di un grave incidente sul lavoro. Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Resta Schiacciato Bancale Grave