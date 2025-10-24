resta schiacciato da un bancale grave un operaio

Pesaro, 24 ottobre 2025 – Grave incidente sul lavoro nel comune di Petriano, nella zona industriale della frazione del Gallo. Un operaio sulla cinquantina è rimasto ferito in modo serio riportando lesioni e fratture multiple agli arti inferiori. L’allarme è scattato intorno alle 14.30, quando il personale presente nello stabilimento ha richiesto l’intervento dei soccorsi dopo l’improvviso incidente. Ancora da chiarire la dinamica, ma secondo le prime informazioni l’uomo potrebbe essere rimasto schiacciato da un bancale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 di Urbino, coadiuvati dall’elisoccorso e dai Vigili del fuoco di Urbino, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area per consentire le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

