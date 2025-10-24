È mancato solo in apertura la formula ’Signori della corte’ rivolto ai consiglieri comunali – investiti ad essere giudici unanimi nel condannare un episodio politico che definirà tecnicamente ’di squadrismo’ – alla requisitoria del sindaco pubblico ministero Enzo Lattuca, nel consiglio comunale di ieri. Si riferiva a quanto avvenuto nella notte tra l’11 e 12 ottobre in corso Mazzini, pieno centro: la violenza di gruppo ad opera di una quarantina di giovanissimi ai danni di un cesenate nato in Albania, residente e lavoratore nel nostro territorio, che ha riportato una prognosi di trenta giorni. Denti caduti, zigomo fratturato e lacerazioni multiple. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Requisitoria di Lattuca in consiglio comunale: "Condanniamo tutti l’attacco squadrista"