Report Garante a gamba tesa | Parole di Ranucci gravissime ci tuteleremo
Prosegue il botta e risposta tra Sigfrido Ranucci e il Garante della Privacy. Il presidente dell'Autorità Pasquale Stanzione è intervenuto per difendere la sua indipendenza in seguito alle dichiarazioni del giornalista, che durante una conferenza stampa al Parlamento europeo aveva affermato che qualcuno starebbe "armando" il Garante "per punire 'Report' e dare un segnale". Al centro del dibattito la sanzione da 150 mila euro comminata alla Rai per la diffusione da parte del programma "Report" dell'audio tra Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, in merito alla vicenda con protagonista l'ex ministro e Maria Rosaria Boccia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
