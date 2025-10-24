Report domenica la prima risposta di Ranucci & C all’ammenda del Garante
Attesa per la puntata di Report di domani sera, che, da quanto apprende La Notizia, non sarà incentrata sull’ammenda da 150mila euro comminata dal Garante per la privacy alla trasmissione per la telefonata tra l’allora ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e sua moglie, ma rivelerà un particolare importante sulla questione. Era stato il conduttore del programma, Sigfrido Ranucci, a dire pubblicamente che “qualcuno sta armando il Garante della privacy per punire Report ” aggiungendo di parlare “con cognizione di causa e lo si vedrà nelle prossime ore”. Il Garante conferma l’azione legale contro Ranucci. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
