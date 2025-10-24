Reparti chiusi o riaperti senza informare il personale affondo del sindacato sulla Sanità
“Nessuno ha spiegato ai lavoratori e ai loro rappresentanti quali saranno le dinamiche sul personale conseguenti alla riorganizzazione dell’emergenza urgenza, nessuno ha ancora ritenuto opportuno rappresentare i progetti sugli ospedali del territorio e quando e se riapriranno i posti letto chiusi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Stabilimenti balneari già chiusi in Riviera. «Senza salvataggio non si apre, le direttive ministeriali ci danneggiano» - Ombrelloni e lettini rimessati nei magazzini, spiagge sgombre e stabilimenti balneari chiusi in molti comuni della Riviera romagnola, con tanto di cartello affisso all’ingresso come mai era successo, ... Da corrieredibologna.corriere.it
Ospedali, infermieri introvabili e reparti chiusi: contro l'emergenza arriva la nuova figura dell'assistente accanto ai pazienti - E la Lombardia potrebbe essere la prima regione italiana a mettere in campo questa nuova figura ... Segnala leggo.it
Etna, voli senza restrizioni a Fontanarossa. Riaperti due settori chiusi - La colata prosegue lentamente il suo cammino lungo il fianco del vulcano e richiama una folla di turisti e curiosi. Si legge su rainews.it