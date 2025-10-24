Regolamento di conti sul porto picchiato con una pistola e una mazza da baseball
Feroce regolamento di conti, nella serata di giovedì, nei pressi del porto di Bellaria dove si sono affrontati un colombiano e un tunisino, entrambi già noti alle forze dell'ordine, con quest'ultimo pestato a sangue con una mazza da baseball e una pistola poi risultata essere a salve. Il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
