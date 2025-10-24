Regione stanziati oltre 2 milioni di euro per i progetti di vita indipendente

Perugiatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Umbria sempre più vicina alle persone con disabilità: su proposta della presidente Stefania Proietti la giunta ha approvato un nuovo tassello del piano d’azione regionale che riguarda i diritti delle persone con disabilità.Si tratta dell’incremento delle risorse finalizzate al sostegno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

regione stanziati oltre 2Belpasso, stanziati 2,1 milioni per la sicurezza sismica del Municipio - Il Comune di Belpasso ottiene un finanziamento di oltre 2,1 milioni di euro per il miglioramento sismico del Palazzo Municipale. Lo riporta corrieretneo.it

Asst Cremona, la Regione stanzia - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato il terzo provvedimento del programma straordinario di investimenti in sanità, stanziando complessivamente oltre ... cremonaoggi.it scrive

regione stanziati oltre 2Regione, stanziati oltre 7 milioni per la manutenzione delle dighe - Il governo Schifani stanzia circa 7,2 milioni di euro per la gestione e manutenzione delle infrastrutture idriche e per gli interventi sulle dighe gestite dal dipartimento regionale dell’Acqua e dei r ... Scrive mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Stanziati Oltre 2