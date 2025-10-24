Regione stanziati oltre 2 milioni di euro per i progetti di vita indipendente

La Regione Umbria sempre più vicina alle persone con disabilità: su proposta della presidente Stefania Proietti la giunta ha approvato un nuovo tassello del piano d’azione regionale che riguarda i diritti delle persone con disabilità.Si tratta dell’incremento delle risorse finalizzate al sostegno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

AVIANO. STANZIATI DALLA REGIONE FVG 900 MILA EURO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MURO A CASTELLO. - facebook.com Vai su Facebook

La Regione Lazio investe sugli oratori: stanziati oltre 6 milioni di euro https://ilfaroonline.it/2025/10/15/la-regione-lazio-investe-sugli-oratori-stanziati-oltre-6-milioni-di-euro/620790/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

Belpasso, stanziati 2,1 milioni per la sicurezza sismica del Municipio - Il Comune di Belpasso ottiene un finanziamento di oltre 2,1 milioni di euro per il miglioramento sismico del Palazzo Municipale. Lo riporta corrieretneo.it

Asst Cremona, la Regione stanzia - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato il terzo provvedimento del programma straordinario di investimenti in sanità, stanziando complessivamente oltre ... cremonaoggi.it scrive

Regione, stanziati oltre 7 milioni per la manutenzione delle dighe - Il governo Schifani stanzia circa 7,2 milioni di euro per la gestione e manutenzione delle infrastrutture idriche e per gli interventi sulle dighe gestite dal dipartimento regionale dell’Acqua e dei r ... Scrive mondopalermo.it