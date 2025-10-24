Regionali tutte le liste di Fratelli d’Italia in Campania | i nomi provincia per provincia

Tempo di lettura: < 1 minuto Fratelli d’Italia ha ufficializzato le proprie liste per le elezioni regionali in Campania, con candidati in tutte le circoscrizioni provinciali. Tra conferme, ritorni e nomi inediti, FdI punta a consolidare il proprio radicamento nei territori, presentando squadre variegate in ciascuna provincia: da Napoli a Salerno, da Caserta ad Avellino e Benevento. NAPOLI Gennaro Sangiuliano Ione Abbatangelo Alessia Acampora Antonio Ambrosio Raffaele Barbato Emanuele Maria Bifaro Rosario Busco Biagio Castaldo Annunziata Celentano Marianna Cirillo Gianluigi De Martino Palmira Fele Carmine Ferraro Adamo Guarino Massimo Ianniciello Francesca Marino Arianna Mocerino Maurizio Moschetti Marco Nonno Giovanni Panico Raffaele Maria Piscacane Aristide Reginelli Michele Riggi Leonilde Romano Aniello Savoia Maddalena Turco Vincenzo Vastola SALERNO Nunzio Carpentieri Annalisa Della Monica Peppe Fabbricatore Salvatore Gagliano Aniello Gioiella Fiordelisa Leone Gabriella Nicastro Ernesto Sica Daniela Ugliano CASERTA Rosa Di Maio Nazaro Pagano Sara Petella Raffaella Pignetti Luigi Roma Vincenzo Santangelo Errico Scala Agostino Stellato AVELLINO Michela Guarino Francesco Mazzariello Sonia Tordiglione Ettore Zecchino BENEVENTO Annalisa Clemente Mario Ferraro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, tutte le liste di Fratelli d’Italia in Campania: i nomi provincia per provincia

