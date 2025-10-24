Regionali si presentano le liste mentre procede la campagna elettorale

Con l’avvicinarsi delle elezioni regionali in Veneto, fissate per il 23 e 24 novembre, la campagna elettorale entra sempre più nel vivo, mettendo in luce le diverse visioni dei candidati su temi cruciali anche per il territorio veronese, come l'ambiente, la sanità e il sostegno alla prima. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Regionali in Puglia, i coordinatori presentano Luigi Lobuono: “La sanità tema dei temi. Il centrodestra non è un taxi” #bari #politica #elezioniregionali #lobuono - facebook.com Vai su Facebook

Regionali in Puglia, tutti i nomi già ufficializzati e le anticipazioni sulle liste. Il punto provincia per provincia - Ancora 48 ore per depositare le liste per le elezioni regionali in Puglia. Segnala quotidianodipuglia.it

Liste regionali Campania, dalla base del M5s ok ai candidati Fdi: si attende il sì di Sangiuliano e Lucci - Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno dato l’ok, pur con una partecipazione non certo oceanica, alle liste proposte dal Movimento. Da ilmattino.it

Come si vota alle Elezioni Regionali Toscana 2025/ Nomi candidati, liste e info scheda e voto disgiunto - Elezioni Regionali Toscana 2025, come si vota: dai candidati al voto disgiunto, passando per il ballottaggio e i consiglieri ... Come scrive ilsussidiario.net