Regionali Puglia 2025 | i nomi dei candidati di ' Noi Moderati civici per Lobuono'
Luigi Morgante, segretario regionale di ‘Noi Moderati’ ha annunciato le liste completa dei candidati del partito di Maurizio Lupi, con la lista intitolata Noi Moderati-Civici Per Lobuono, che correrà per la coalizione di centrodestra alle elezioni regionali pugliesi dei prossimi 23 e 24 novembre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In vista delle imminenti elezioni regionali in Puglia, Fratelli d’Italia sta lavorando alla costruzione delle liste a sostegno del candidato presidente Luigi Lobuono. Alcuni retroscena raccontano di tensioni all’interno del partito a causa di un cosiddetto “disimpegn - facebook.com Vai su Facebook
regioni (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta) e, soprattutto, erano avvertite come contendibili tra Giani e Ceccardi I dati provvisori sono del tutto in linea, come prevedibile, con le Regionali del 2015 Vai su X
Regionali Puglia 2025: i nomi dei candidati di 'Noi Moderati, civici per Lobuono' - Luigi Morgante, segretario regionale di ‘Noi Moderati’ ha annunciato le liste completa dei candidati del partito di Maurizio Lupi, con la lista intitolata Noi Moderati- Scrive foggiatoday.it
Regionali Puglia 2025: i nomi dei candidati di Fratelli d'Italia - I Fratelli d'Italia in provincia di Foggia hanno ufficialmente presentato la lista in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, a sostegno della candidatura a presidente della Regione ... Lo riporta foggiatoday.it
Elezioni Regionali Puglia: presentate le liste del centrosinistra a sostegno di Antonio Decaro. I nomi - In attesa dell'election day del 23 e 24 novembre, la campagna elettorale per le Regionali in Puglia entra nel vivo, focalizzando l'attenzione sulle composizioni delle liste ... Scrive msn.com