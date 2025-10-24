Regionali Puglia 2025 | i nomi dei candidati di ' Noi Moderati civici per Lobuono'

Luigi Morgante, segretario regionale di ‘Noi Moderati’ ha annunciato le liste completa dei candidati del partito di Maurizio Lupi, con la lista intitolata Noi Moderati-Civici Per Lobuono, che correrà per la coalizione di centrodestra alle elezioni regionali pugliesi dei prossimi 23 e 24 novembre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

