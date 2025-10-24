Regionali Puglia 2025 i nomi dei candidati di Avs-Alleanza Verdi Sinistra

Foggiatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata questa mattina la lista Avs-Alleanza Verdi Sinistra per la circoscrizione di Foggia. Sono candidati Elena Gentile, Michele Augello, Francesco Clemente, Antonio De Sabato, Arame Ndiaye, Vincenzo Signoriello e Innocenza Anna Starace.Inizia, così, ufficialmente la campagna. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Regionali Puglia 2025: i nomi dei candidati di Fratelli d'Italia - I Fratelli d'Italia in provincia di Foggia hanno ufficialmente presentato la lista in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, a sostegno della candidatura a presidente della Regione ... Secondo foggiatoday.it

regionali puglia 2025 nomiTutti i candidati alle elezioni regionali in Puglia - A soli quattro giorni dal termine per la consegna delle liste alle Regionali in Puglia di definitivo c'è poco. Lo riporta policymakermag.it

Regionali in Puglia, tutti i nomi già ufficializzati e le anticipazioni sulle liste. Il punto provincia per provincia - Ancora 48 ore per depositare le liste per le elezioni regionali in Puglia. Si legge su quotidianodipuglia.it

