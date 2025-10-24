Regionali Puglia 2025 i candidati della lista Forza Italia

Baritoday.it | 24 ott 2025

Antonio Caprio detto TonioMatteo ColapietroMario ConcaGraziano De ChiricoTommaso DepalmaVita Maria Di Palo detta MaraGiuseppe GalloFilippo Antonio GeronimoAntonio LopezGiandomenico Marroccoli detto GiandoGiovanni MartellottaAnna Carmela MinutoAntonio RuggieroMariatiziana RutiglianiPasquale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

