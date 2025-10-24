Regionali ‘Per’ ha consegnato le liste in tutte le cinque circoscrizioni

Tempo di lettura: 3 minuti ‘ Per ‘ ha consegnato le liste in tutte le cinque circoscrizioni. La rete politica di ispirazione cristiana e sociale, sostenuta anche da “Insieme” e “Rete civica campana”, correrà in solitaria contro centrodestra e centrosinistra, prendendo le distanze dalle pratiche trasformistiche che stanno caratterizzando i due schieramenti. Candidato governatore è Nicola Campanile, già primo cittadino di Villaricca nella stagione dei sindaci antimafia, espressione autorevole del cattolicesimo democratico campano. A Napoli capolista è Carlo Verna, giornalista, voce storica della Rai e del Napoli, già presidente dell’Ordine dei giornalisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

