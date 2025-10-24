Regionali ‘Per’ ha consegnato le liste in tutte le cinque circoscrizioni

Anteprima24.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti ‘ Per ‘ ha consegnato le liste in tutte le cinque circoscrizioni. La rete politica di ispirazione cristiana e sociale, sostenuta anche da “Insieme” e “Rete civica campana”, correrà in solitaria contro centrodestra e centrosinistra, prendendo le distanze dalle pratiche trasformistiche che stanno caratterizzando i due schieramenti. Candidato governatore è Nicola Campanile, già primo cittadino di Villaricca nella stagione dei sindaci antimafia, espressione autorevole del cattolicesimo democratico campano. A Napoli capolista è Carlo Verna, giornalista, voce storica della Rai e del Napoli, già presidente dell’Ordine dei giornalisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

regionali 8216per8217 ha consegnato le liste in tutte le cinque circoscrizioni

© Anteprima24.it - Regionali, ‘Per’ ha consegnato le liste in tutte le cinque circoscrizioni

Argomenti simili trattati di recente

Regionali, in Valle d'Aosta ha votato il 62,98% - Alle elezioni regionali in Valle d'Aosta ha votato il 62,98% degli aventi diritto (65. Lo riporta ansa.it

Regionali: in Valle d'Aosta, alle 19 ha votato il 51,01% - Alle 19 ha votato il 51,01% degli aventi diritto alle elezioni regionali in Valle d'Aosta (52. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali 8216per8217 Ha Consegnato