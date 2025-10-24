Regionali ‘Per’ ha consegnato le liste in tutte le cinque circoscrizioni
Tempo di lettura: 3 minuti ‘ Per ‘ ha consegnato le liste in tutte le cinque circoscrizioni. La rete politica di ispirazione cristiana e sociale, sostenuta anche da “Insieme” e “Rete civica campana”, correrà in solitaria contro centrodestra e centrosinistra, prendendo le distanze dalle pratiche trasformistiche che stanno caratterizzando i due schieramenti. Candidato governatore è Nicola Campanile, già primo cittadino di Villaricca nella stagione dei sindaci antimafia, espressione autorevole del cattolicesimo democratico campano. A Napoli capolista è Carlo Verna, giornalista, voce storica della Rai e del Napoli, già presidente dell’Ordine dei giornalisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
12.10.2025 | CERIMONIA DI PREMIAZIONE Promozioni Ufficiali di Gara 1 Internazionale 1 Nazionale Ruolo B 13 Regionali Durante la cerimonia, è stato consegnato anche un riconoscimento di “termine carriera” a Sergio Rizzi. - facebook.com Vai su Facebook
Il Garante Marziale ha consegnato la relazione annuale al Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso "Orgoglioso di avere servito i bambini della nostra terra" https://ilmetropolitano.it/2025/10/15/il-garante-marziale-ha-consegnato-la-relazione-annua - X Vai su X
Regionali, in Valle d'Aosta ha votato il 62,98% - Alle elezioni regionali in Valle d'Aosta ha votato il 62,98% degli aventi diritto (65. Lo riporta ansa.it
Regionali: in Valle d'Aosta, alle 19 ha votato il 51,01% - Alle 19 ha votato il 51,01% degli aventi diritto alle elezioni regionali in Valle d'Aosta (52. Riporta ansa.it