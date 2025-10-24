Regionali in Campania tutte le liste mastelliane di Noi di Centro | i nomi provincia per provincia

Tempo di lettura: < 1 minuto Regionali in Campania, tutte le liste di Noi di Centro, sigla del centrosinistra (candidato presidente Roberto Fico) ispirata da Clemente Mastella, sindaco di Benevento. La sigla mastelliana è apparentata con Noi Sud. Nel capoluogo sannita, a guidarla è Pellegrino Mastella, figlio del leader. A Caserta è capolista l'ex presidente della provincia, Marcello De Rosa. NAPOLI Barra Giuseppe Manganiello Domenico Aliberti Mario Caiazzo Concetta Cecere Denise Di Mauro Fabiola D'Auria Tiziana Esposito Domenico Gaudieri Maria Rosaria Iorio Maria Marra Francesca Pia Marrazzo Domenico Mazzone Bruno Mosca Raffaele Naso Anna Pallonetto Domenico Palumbo Alessandra Pascià Achille Ponticiello Severina Russo Giuseppina Salierno Luisa Scarpitti Mauro Silvestre Francesco Pisano Roberta Marena Dario Tucci Eleonora Costanzo Nunzia AVELLINO Gazzella Guerino Iannace Gino Grella Angelia Napolitano Annunziato BENEVENTO Mastella Pellegrino Razzano Giovanna CASERTA De Rosa Marcello Cusano Roberto Di Puorto Raffaella Ferrara Giovanni Lamberti Florentia Marasco Massimiliano Zampella Maria Antonietta Paternostro Donatella SALERNO Indelli Enrico Caputo Elisabetta Finizzola Vincenzo Mastella Pellegrino Modella Carmelina Pierri Antonio Principe Franca Robustelli Anna Iannone Mario

