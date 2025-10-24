Regionali in Campania tutte le liste di Forza Italia | i nomi provincia per provincia

Tempo di lettura: < 1 minuto Regionali in Campania, tutte le liste di Forza Italia nel centrodestra (candidato presidente Edmondo Cirielli). NAPOLI Grillo Guido Cammisa Francesco Carandente Rosalba Aurora Cascone Francesco detto Franco De Rosa Rosaria Di Paolo Gennaro Di Fenza Pasquale Esposito Gabriele detto Gabriele Esposito Maria detta Maria Esposito Torquato detto Torquato Guangi Salvatore detto Guanci Guarino Giuseppe detto Pino Guerra Giusiana Lago Martina La Maria Simona detta Simona Librandi Gianfranco detto Librandi detto Gian Miranda Marica detta Marica Nappi Concetta Immacolata detta Imma Panico Assunta detta Susy Pelliccia Massimo detto Massimo Renzi Luigi Ricci Barbara Tafuri Domenico Tammaro Barbara Tarantino Ivana detta Ivi Pirozzi Giovanni Alfano Rita AVELLINO Nargi Laura Petitto Livio Panebianco Selenia Di Pietro Fabio BENEVENTO De Sisto Ornella Errico Fernando CASERTA Consoli Pietro Abbate Filippo De Cristofaro Orlando detto Orlando De Rosa Rosetta Forte Amelia Parente Angela Zannini Giovanni Laudadio Cesaro Barbara detta Cesaro SALERNO Aliberti Rosaria Celano Roberto Ciccone Romano detto Lello Gallo Valeria Lanzetta Tonia Quaglia Angelo Sessa Pietro Spera Anna detta Annalisa Zuottolo Carmela L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali in Campania, tutte le liste di Forza Italia: i nomi provincia per provincia

