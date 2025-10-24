Regionali in Campania tutte le liste deluchiane di A Testa alta | i nomi provincia per provincia

Tempo di lettura: < 1 minuto Regionali in Campania, tutte le liste di “A Testa Alta”, sigla riconducibile al governatore uscente Vincenzo De Luca. A Napoli ed Avellino le capeggia Lucia Fortini, assessore regionale all’Istruzione. A Salerno è capolista Luca Cascone, consigliere uscente. Così come Erasmo Mortaruallo a Benevento, eletto però con il Pd nel 2020. A Caserta guida la lista Gennaro Oliviero, presidente del consiglio regionale, anch’egli ex dem. NAPOLI. Fortini Lucia. Caiazza Emanuela. Cascone Ciro. Casillo Rossella. Chianese Giovanni. Cirillo Vincenzo. Crocetto Michele. D’Angelo Libera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

