Regionali in Campania tutte le liste del Movimento 5 Stelle | i nomi provincia per provincia

Tempo di lettura: 2 minuti Il Movimento 5 Stelle ha presentato le proprie liste per le elezioni regionali in Campania, con candidati in tutte le cinque circoscrizioni provinciali. Di seguito tuttI i nomi. Circoscrizione NAPOLI Candidatoa Luogo di nascita Data di nascita 1. Fella Trapanese Luca Napoli 14011977 2. Flocco Salvatore Napoli 14061980 3. De Giulio Teresa Napoli 23091975 4. Gallo Luigi Prato 21091977 5. Saiello Gennaro Napoli 07051983 6. Nola Patrizia Napoli 29091962 7. Langellotti Alessandro Vico Equense 11011990 8. Pennacchio Antonio Yoseph Addis Abeba 20061983 9. Porcelli Massimiliano Napoli 12101972 10.

