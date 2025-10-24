Regionali in Campania Sangiuliano capolista di Fdi a Napoli e provincia

L’ex ministro per la cultura Gennaro Sangiuliano è il capolista di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. La lista è stata presentata al Tribunale di Napoli con i 27 candidati per Napoli e provincia alle elezioni. La lista si chiama “Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni per Cirielli” e l’ha consegnata Sergio Rastrelli, senatore e commissario cittadino di FdI a Napoli, con la deputata Marta Schifone, commissario provinciale del partito di Giorgia Meloni a Napoli. Nella lista c’è anche Francesca Marino, docente di educazione alimentare e nutrizione e moglie del rettore della Federico II Matteo Lorito e Ira Fele, imprenditrice e moglie del deputato ed ex coordinatore provinciale di FdI, Michele Schiano di Visconti, ma anche Ione Abbatangelo, figlia dell’ex parlamentare Massimo Abbatangelo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

