Nella giornata di oggi Noi Moderati – coalizione di centrodestra a sostegno del candidato presidente Edmondo Cirielli – ha depositato le liste per le elezioni regionali in Campania nelle circoscrizioni di Avellino, Salerno e Caserta, confermando una scelta dal forte valore simbolico e civile: in entrambe le province di Avellino e Salerno sarà Filomena Lamberti a guidare la lista. Nel 2012, a Salerno, Filomena Lamberti fu brutalmente aggredita dall'ex marito, dopo anni di violenze e maltrattamenti: l'uomo le lanciò dell'acido sul volto mentre dormiva. " Filomena Lamberti rappresenta il coraggio di chi non si arrende – dichiara Gigi Casciello, coordinatore regionale di Noi Moderati in Campania.

© Anteprima24.it - Regionali in Campania: i candidati di Noi Moderati a Salerno, Avellino e Caserta