Regionali in Campania | i candidati di Noi Moderati a Salerno Avellino e Caserta
Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di oggi Noi Moderati – coalizione di centrodestra a sostegno del candidato presidente Edmondo Cirielli – ha depositato le liste per le elezioni regionali in Campania nelle circoscrizioni di Avellino, Salerno e Caserta, confermando una scelta dal forte valore simbolico e civile: in entrambe le province di Avellino e Salerno sarà Filomena Lamberti a guidare la lista. Nel 2012, a Salerno, Filomena Lamberti fu brutalmente aggredita dall’ex marito, dopo anni di violenze e maltrattamenti: l’uomo le lanciò dell’acido sul volto mentre dormiva. “ Filomena Lamberti rappresenta il coraggio di chi non si arrende – dichiara Gigi Casciello, coordinatore regionale di Noi Moderati in Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Elezioni Regionali Campania 2025 ? Il 23 e 24 novembre si vota per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania. Tutti i cittadini residenti a Napoli e nei comuni della sua provincia potranno esprimere la propria preferenza per i candidati della circo - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Campania, esponente di Forza Italia arrestata per voto di scambio 4 giorni dopo la presentazione della candidatura - X Vai su X
Noi Moderati, i candidati e le liste alle elezioni regionali in Campania: tutti i nomi - Tutti i candidati del partito Noi moderati alle elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. Lo riporta ilmattino.it
Campania Popolare, i candidati e le liste alle elezioni regionali in Campania: tutti i nomi - Tutti i candidati del partito Campania Popolare (Pci, Potere al Popolo e Rifondazione comunista) alle elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. Da ilmattino.it
Elezioni Campania, pokerissimo di candidati: c’è anche l’ex sindaco di Villaricca - Elezioni regionali in Campania 2025: in corsa Fico per il centrosinistra, Cirielli per il centrodestra, Bandecchi, Campanile e Granato ... Secondo internapoli.it