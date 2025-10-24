Regionali in Campania Confagricoltura ai candidati | 12 proposte per rilanciare il settore primario

Confagricoltura Campania presenta il documento politico “ Agricoltura al centro dello sviluppo regionale 2025 – 2030 “, per rilanciare la centralità e il protagonismo dell’agricoltura come vera leva della crescita regionale. Dialogo, confronto costruttivo e cooperazione con le istituzioni sono i pilastri della nuova impalcatura immaginata dalla federazione regionale, pronta a irrobustire la centralità dell’agricoltura in un complesso progetto di crescita e sviluppo integrato. Alla luce degli equilibri politici e partitici raggiunti, Confagricoltura Campania impegna la scena, e lancia un piano progettuale di 12 punti, una piattaforma di attività e azioni da mettere in campo nella prossima consiliatura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it