Regionali in Campania Confagricoltura ai candidati | 12 proposte per rilanciare il settore primario
Confagricoltura Campania presenta il documento politico “ Agricoltura al centro dello sviluppo regionale 2025 – 2030 “, per rilanciare la centralità e il protagonismo dell’agricoltura come vera leva della crescita regionale. Dialogo, confronto costruttivo e cooperazione con le istituzioni sono i pilastri della nuova impalcatura immaginata dalla federazione regionale, pronta a irrobustire la centralità dell’agricoltura in un complesso progetto di crescita e sviluppo integrato. Alla luce degli equilibri politici e partitici raggiunti, Confagricoltura Campania impegna la scena, e lancia un piano progettuale di 12 punti, una piattaforma di attività e azioni da mettere in campo nella prossima consiliatura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Regionali in Campania. Giosi Tortora (A Testa Alta): "L'Ospedale di Pagani, una eccellenza del territorio" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #atestaalta #RegioneCampania #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/giosi-tortora-a-testa-alta-la-sanita- - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Campania, esponente di Forza Italia arrestata per voto di scambio 4 giorni dopo la presentazione della candidatura - X Vai su X
Cirielli Presidente, i candidati e le liste alle elezioni regionali in Campania: tutti i nomi - Tutti i candidati della lista Cirielli Presidente per la Campania alle elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. Scrive ilmattino.it
L’agricoltura al centro dello sviluppo regionale in 12 punti: le proposte di Confagricoltura Campania - Confagricoltura Campania presenta il documento politico “Agricoltura al centro dello sviluppo regionale 2025 - Segnala napolivillage.com
Candidati Regionali, accordo nel centrodestra: Cirielli in Campania, Stefani in Veneto - I leader del centrodestra hanno raggiunto l'accordo sui candidati della coalizione alle regionali del 23- Scrive tg24.sky.it