Regionali Fiordellisi e Amendola incontrano i cittadini a Calitri
Franco Fiordellisi e Maria Laura Amendola, candidati al consiglio regionale nella lista Roberto Fico Presidente, incontreranno i cittadini dell’Alta Irpinia, domenica 26 ottobre alle ore 18 presso la Casa della Musica di Calitri.Domani, sabato 25 ottobre, è invece prevista la prima uscita. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
