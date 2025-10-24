Regionali Fiordellisi e Amendola incontrano i cittadini a Calitri

Avellinotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Franco Fiordellisi e Maria Laura Amendola, candidati al consiglio regionale nella lista Roberto Fico Presidente, incontreranno i cittadini dell’Alta Irpinia, domenica 26 ottobre alle ore 18 presso la Casa della Musica di Calitri.Domani, sabato 25 ottobre, è invece prevista la prima uscita. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Regionali Fiordellisi Amendola Incontrano