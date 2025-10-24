Regionali depositate le liste dei candidati a sostegno di Edmondo Cirielli

“Alle ore 8 di questa mattina sono state subito depositate la candidatura di Edmondo Cirielli a Governatore della Campania e le liste di Fratelli d’Italia nelle province della Campania”. A renderlo noto, con un comunicato, è il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania. I nomi della lista di FDI . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Regionali, depositate le liste dei candidati a sostegno di Edmondo Cirielli

